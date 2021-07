Covid : Google et Facebook: vaccin obligatoire pour retourner au bureau

Les deux géants ont annoncé que leurs employés devant travailler dans leurs locaux devront être vaccinés. Une obligation qui devrait être mise en place ailleurs dans le monde.

Sollicitée, la filiale d’Alphabet n’a pas donné suite immédiatement. «Se faire vacciner est l’une des voies les plus importantes pour que nous et nos communautés locales restions en bonne santé», a insisté Sundar Pichai. De la même façon, les responsables de Facebook «demanderont que toute personne se rendant sur l’un de nos campus aux Etats-Unis soit vaccinée», a indiqué la vice-présidente Lori Goler.

Jusqu’ici, peu de grands groupes ont osé mettre en place une obligation, à quelques semaines de la rentrée de septembre qui marquera le retour au bureau pour de nombreux salariés. En revanche, de plus en plus de collectivités locales et d’organisations culturelles imposent la vaccination, et plusieurs médias américains indiquent que le président américain Joe Biden pourrait annoncer l’obligation pour les employés fédéraux d’être vaccinés ou de se soumettre à un protocole strict de tests.