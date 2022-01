Technologie : Google et Meta accusés d’avoir passé un accord anticoncurrentiel

Une coalition d’États américains a déposé vendredi dans un tribunal de New York une plainte relative à un accord illégal qu’auraient passé en 2018 les deux géants de la tech pour asseoir leur domination du marché de la publicité en ligne.

Les dirigeants les plus haut placés de Google et de Meta (maison-mère de Facebook) étaient directement impliqués dans un accord illégal passé en 2018 pour asseoir leur domination du marché de la publicité en ligne, d’après des accusations d’États américains.

Les documents juridiques révélés vendredi font clairement référence aux patrons de Google, Sundar Pichai et Philipp Schindler, ainsi qu’à Sheryl Sandberg pour Facebook, même si son nom est barré d’un épais trait noir. «Ces négociations ont débouché en septembre 2018 sur un accord entre Google et Facebook signé par Philipp Schindler, vice-président et directeur des ventes et opérations de la branche publicité de Google, et Madame (nom barré, ndlr), directrice des opérations et membre du conseil d’administration de Facebook, qui avait elle-même un temps dirigé la publicité chez Google», détaillent les procureurs des États.