Mobile : Google facilite le passage d’un iPhone à Android

Lancée en avril, l’app Passer à Android vient d’être mise à jour. Elle n’est plus réservée aux smartphones Pixel.

Sur les traces d'Apple et de son app Migrer vers iOS, qui compte plus de 100 millions de téléchargement sur le Play Store, Google avait lancé en avril dernier une app iOS similaire mais allant dans le sens inverse baptisée Passer à Android (Switch to Android). Comme son nom l'indique, ce service gratuit vise à simplifier la vie des personnes qui souhaitent abandonner l'écosystème de la Pomme pour adopter le système d'exploitation mobile de Google. L'app facilite en effet le transfert de données personnelles vers un nouvel appareil Android depuis un iPhone. Jusqu'ici, seuls les appareils Pixel étaient compatibles avec cette app. Mais elle vient d'être mise à jour et prend désormais en charge tous les smartphones Android tournant sous le système Android 12 du géant de Mountain View.