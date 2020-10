États-Unis : Google finit par adopter les Stories dans son app

Le géant américain déploie un carrousel d’histoires fournies par des médias partenaires, semblable au menu Découvrir de Snapchat.

Google place désormais les Stories directement dans son app. La firme de Mountain View a en effet étendu leur affichage sur ses versions américaine, brésilienne et indienne, tant sur Android que sous iOS. Déjà présentes dans les résultats de son moteur de recherche, ces Stories sont axées exclusivement sur du contenu créé et géré par ses éditeurs partenaires, et non pas par des particuliers.

L’approche est semblable à celle du menu Découvrir de l’application Snapchat. Les histoires peuvent inclure des vidéos, des photos et de l’audio en plein écran et peuvent également être reliées à d’autres contenus de l’éditeur. Parmi les partenaires, on relève Forbes, Vice, USA Today, Lonely Planet, Now This ou encore The Hollywood Reporter. Mettant en avant les 800 millions d’habitués par mois à son app principale, Vamsee Jasti, responsable de ces Web Stories, a présenté le carrousel comme une place de marché pour les créateurs de contenu et les mobinautes.