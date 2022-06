Vidéo : Google fusionne ses deux apps d’appels vidéo

Le géant du web va combiner Google Meet et Google Duo en un seul service.

Énième épisode dans la restructuration des applications de messagerie et de communication audio et vidéo de Google. Après Google Hangouts, Google Chat, Google Talk ou encore Google Allo, c’est au tour de Google Meet et Google Duo de faire les frais des changements opérés par le géant du web. La firme de Mountain View, qui a lancé de nombreux services aux fonctionnalités proches, pour finalement les abandonner ou les fusionner après quelque temps, a annoncé que son app de vidéoconférence Google Meet allait disparaître. Ses fonctionnalités seront intégrées à son autre app d’appels vidéo Google Duo, qui sera mise à jour dans le courant de l’année. Celle-ci va devenir l’unique application d’appels vidéo et être rebaptisée… Google Meet. Cela semble confus, mais pas pour Google qui souhaite combiner le meilleur de ses deux services en un seul produit, rapporte The Verge.