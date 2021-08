Smartphone : Google imite les iPhones avec une puce maison

Pour sa prochaine gamme, le géant américain mise sur l’intégration poussée de l’intelligence artificielle.

Google a présenté cette semaine sa puce Tensor élaborée sur le modèle des processeurs des centres de données. Elle doit venir doper la puissance de calcul et renforcer les capacités vidéo et photo de sa prochaine gamme Pixel 6. La nouvelle puce est amenée à être «l’intersection du matériel, des logiciels et de l’intelligence artificielle».