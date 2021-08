Obsolescence : Google laisse en plan des utilisateurs d’Android

Les appareils fonctionnant sous la version 2.3.7 «Gingerbread» déployée il y a 10 ans ne pourront plus se connecter à un compte Google.

En attendant la sortie cet automne de la version 12 d’Android, Google fait le ménage. Le propriétaire du Play Store fermera boutique sur les appareils tournant sous des versions antérieures à Android 3.0 «Honeycomb». La mesure sera effective à partir du 27 septembre prochain sur des smartphones tournant sous Android 2.3.7 «Gingerbread» et ses versions antérieures. Cela signifie qu’il ne sera plus possible d’utiliser un service Google (Google Maps, Gmail et autre YouTube) ni même d’accéder à la boutique d’applications Play Store où un compte Google fait office de sésame.