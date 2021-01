Réalité virtuelle : Google laisse tomber les peintres virtuels

La firme internet ne fera plus de mises à jour de sa populaire application Tilt Brush dont le sort dépendra de développeurs indépendants.

C’est l’une des applications de référence pour la réalité virtuelle. Des artistes s’en servent pour faire des performances sur scène avec des peintures en 3D parfaitement maîtrisées. Mais cela n’amuse plus Google qui vient officiellement de s’en débarrasser. Bon prince, le géant américain rend cependant son code source libre , à l’exception «de certaines parties protégées par des licences». Après avoir acheté l’outil graphique en 2015, Google avait notamment assuré la prise en charge multijoueur et une boîte à outils open source qui facilitait l’exportation des dessins pour de l’animation.

Tilt Brush reste pour l’instant payant, soit une vingtaine de francs, alors que Google poursuit son désengagement dans la réalité virtuelle. La société avait déjà laissé tomber les développeurs qui avaient misé sur sa plateforme immersive Daydream avec ses casques d’entrée de gamme et sa solution en carton Cardboard. Comme le relève le site TheVerge, il ne reste guère à Google que la version YouTube VR de sa plateforme de vidéos et son studio de développement de jeux vidéo Owlchemy Labs («Job Simulator» et «Vacation Simulator» notamment).