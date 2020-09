Technologies : Google lance 2 smartphones compatibles avec la 5G

En présentant ce mercredi soir ses deux smartphones compatibles avec la 5G dès septembre, Google devance son concurrent Apple qui n’a pas encore dévoilé son iPhone 5G.

Le Pixel 5, plus puissant et plus résistant, débutera lui à la même date et dans les mêmes pays à partir de 699 dollars.