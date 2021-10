Mobile : Google lance Android 12, mais il faudra attendre

La version finale de la dernière mise à jour majeure du système d’exploitation mobile est disponible depuis lundi, mais pas encore pour le grand public.

Cela signifie que le déploiement de cette version finale concerne pour le moment les constructeurs et pas encore le grand public, qui devra patienter que la mise à jour leur soit proposée. Google a annoncé qu’Android 12 débarquera d’abord sur les smartphones Pixel compatibles «dans les prochaines semaines», les nouveaux Pixel 6 et Pixel 6 Pro devant être normalement être présentés à la fin du mois. Ensuite, les appareils Samsung Galaxy, OnePlus, Oppo, Realme, Tecno, Vivo et Xiaomi seront servis «plus tard cette année», indique la firme sur son blog.