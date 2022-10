Informatique : Google lance des PC pour le cloud gaming, alors qu’il ferme Stadia

La situation est plutôt paradoxale. À l’heure où Google a annoncé la fermeture définitive le 18 janvier 2023 de son service de jeux vidéo en ligne Stadia , lancé il y a trois ans, le géant de Mountain View vient de lancer dans la foulée trois modèles d’ordinateurs portables pensés pour le jeu dans le nuage. En partenariat avec les constructeurs Acer, Asus et Lenovo, la firme a dévoilé des premiers Chromebook spécialement conçus pour les jeux en cloud gaming. Ces fameux ordinateurs portables tournant sous le système maison Chrome OS et à prix accessibles se destinaient jusqu’ici plutôt à des applications de bureautique.

Baptisés Chromebook 516 GE (Acer), Vibe CX55 Flip (Asus) et Ideapad Gaming Chromebook (Lenovo), les nouvelles machines spécifiquement pensées pour les joueurs partagent un affichage avec un rafraîchissement de 120 Hz (même 144 Hz sur le modèle d’Asus), des claviers rétroéclairés avec fonction anti-ghosting (technologie qui permet aux joueurs de presser plusieurs touches en même temps sans provoquer d’erreurs d’interprétation) et une connexion wi-fi 6 ou 6E. Alors qu’il aurait pu mettre en avant Google Stadia dans son communiqué, le géant du web vante plutôt la compatibilité de ces nouveaux produits sous Chrome OS avec les plateformes de cloud gaming concurrentes GeForce Now de Nvidia, Xbox Game Pass de Microsoft et Amazon Luna. «Fortnite», «Cyberpunk 2077» ou encore «Crysis 3 Remastered» sont les jeux cités par Google à titre d’exemple qu’il est possible d’apprécier dans les meilleures conditions sur ces machines.