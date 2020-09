Via une nouvelle option déployée progressivement à partir de cette semaine sur iOS et Android, le service va indiquer par région la moyenne des nouveaux cas pour 100’000 habitants sur une période de 7 jours. Une icône informe aussi s’ils sont en hausse ou en baisse. Google Maps adopte par ailleurs un code couleur avec du rouge qui permet de savoir si une zone est plus touchée qu’une autre.