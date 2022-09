Trafic routier: Google Maps veut nous faire faire des économies d’essence

Ce nouveau service, qui sera lancé progressivement dès ce mercredi en Suisse et en Europe, permettra de définir en quelques clics son type de véhicule et d’afficher ensuite l’économie en essence et la différence de temps entre les deux itinéraires. «Ainsi, les utilisateurs peuvent non seulement réduire les émissions de CO2, mais aussi faire des économies de carburant», explique Google Suisse dans un communiqué.

Une petite feuille verte

Concrètement, une petite feuille verte signale désormais le parcours le plus écologique et l’économie de carburant réalisée. Tout en indiquant comme d’habitude la durée de l’itinéraire et le nombre de kilomètres à effectuer. Prenons un exemple avec le trajet Lausanne-Yverdon. Le trajet le plus rapide, via l’autoroute, fait 35 km. Mais le trajet le plus économe en essence fait 45 minutes (33 km) et passe par Echallens. Il permet d’économiser 6% d’essence, indique Google Maps dans son appli.