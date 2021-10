Vidéoconférence : Google Meet permet de bloquer les perturbateurs

Le service de visioconférence s’est doté d’une nouvelle fonctionnalité qui permet aux hôtes de couper le micro ou la caméra de certains utilisateurs.

Rendre les réunions virtuelles plus fluides et productives: tel est le but de la nouvelle fonctionnalité déployée sur Google Meet chez un certain nombre d’utilisateurs, pour le moment. Disponible progressivement pour l’ensemble des clients Google Workspace à partir du 1er novembre, elle permet aux hôtes d’une vidéoconférence de couper le micro ou/et la caméra d’un ou de plusieurs utilisateurs, s’il s’avère qu’ils perturbent la réunion en question, par leur comportement ou tout simplement en raison d’un environnement trop bruyant par exemple.