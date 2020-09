«Alors que nous nous attendons à une saison des fêtes avec moins de voyages et des étapes importantes comme les réunions de famille, les réunions de parents d’élèves et les mariages organisés par vidéo, nous voulons continuer à aider ceux qui comptent sur Meet pour rester en contact au cours des prochains mois»

Le 30 septembre marque par contre la date à laquelle les clients de G Suite et G Suite for Education perdent certaines fonctionnalités avancées de Google Meet, à savoir les réunions à plus de 250 participants et la possibilité d’enregistrer les vidéoconférences sur le service en ligne Google Drive.