Android : Google Messages réconcilié avec les émojis de l'iPhone

Une mise à jour permet d'afficher correctement sous Android les réactions aux messages créées avec l'app Messages sous iOS.

Dans l’app Messages sous iOS, il est possible d’ajouter des réactions à un message spécifique.

Les discussions via apps de messagerie interposées entre utilisateurs de smartphones Android et iOS (iPhone) seront désormais plus simples. Google a commencé à déployer une mise à jour pour son app de messagerie Google Messages afin d’optimiser les échanges. En effet, comme l’avait anticipé le site 9to5Google, elle vise à corriger un problème d'affichage des réactions créées à partir de l'app Messages du système d'exploitation d'Apple. Jusqu'ici, lorsqu'un possesseur d'iPhone ajoutait une réaction à un message sous forme d'émoji (cœur, pouce vers le haut, pouce vers le bas, Ha Ha, !! ou ?), le système ajoutait une ligne de texte pour indiquer que le destinataire a, par exemple, ajouté un «J'aime» à un message reçu.