Malgré le home office : Google met 1 milliard de dollars pour des bureaux à Londres

Le géant américain du web parie sur la capitale britannique, malgré le Brexit et le télétravail, en acquérant un vaste complexe immobilier et prévoit d'y augmenter ses effectifs.

En plein boom du télétravail, Google a annoncé vendredi l’achat pour un milliard de dollars d’un complexe immobilier qui abrite une partie de ses bureaux londoniens, et compte faire monter en puissance ses effectifs dans la capitale britannique. Le géant technologique américain fait par ailleurs construire un monumental nouveau site sur plus de 90'000 mètres carrés dans le quartier de King’s Cross, un projet déjà annoncé et qui devrait être achevé au cours des deux prochaines années.