Les ballons solaires de la filiale d’Alphabet, maison mère de Google, ne décolleront plus. L’entreprise a annoncé la fin de son projet Loon issu, comme sa filiale de voitures autonomes Waymo, de son laboratoire de recherche X. Dévoilé en 2013, il visait à fournir un accès internet à haut débit aux régions isolées du monde via des ballons volant dans la stratosphère.

«Le chemin vers la viabilité commerciale s’est avéré beaucoup plus long et plus risqué que prévu. Nous avons donc pris la décision difficile de fermer Loon», a écrit sur le blog du laboratoire X Astro Teller, à la tête de cette division. Il explique que Loon fermera ses activités «dans les mois à venir» et qu’Alphabet aidera ses employés à retrouver un nouveau poste au sein du laboratoire X, de Google ou d’Alphabet.