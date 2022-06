Internet : Google News a rouvert en Espagne après huit ans

Google a annoncé mercredi la réouverture en Espagne de son service d’actualités, fermé il y a huit ans, suite à la transposition en droit espagnol de la directive européenne sur les «droits voisins» des médias.

«Après une pause de près de huit ans, Google News revient en Espagne», a annoncé sur son blog la branche espagnole du géant américain. Cette réouverture a été rendue possible par «la mise à jour de la loi sur les droits d’auteur, qui permet aux médias espagnols, grands et petits, de prendre leurs propres décisions sur la façon dont leur contenu peut être consulté et monétisé», a-t-elle assuré. Google avait annoncé cette réouverture en novembre, sans préciser sa date effective, lors de l’approbation par le gouvernement espagnol d’un décret-loi transposant la directive européenne de 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché numérique. Le géant américain avait alors indiqué qu’il allait travailler avec les médias espagnols pour parvenir à des accords protégeant leurs droits.