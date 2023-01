Jeux vidéo : Google offre une seconde vie aux manettes Stadia

Le Stadia Controller ne sera finalement pas mis au rebut . La manette conçue pour la plateforme de cloud streaming Stadia, qui fermera définitivement ses portes ce mercredi 18 janvier après plus de trois ans, pourra continuer à être utilisée avec d’autres appareils qui n’intègrent pas la technologie de diffusion d’audio/vidéo sans fil Chromecast de Google. L’entreprise a promis en fin de semaine dernière le déploiement d’«un outil en libre-service pour activer les connexions Bluetooth sur votre manette Stadia», a fait savoir le géant du web sur le compte officiel de Stadia sur Twitter. La seule solution restante pour qu’elle ne prenne pas la poussière consistait jusqu’ici à la connecter en filaire avec une connexion USB sur les appareils compatibles.

Google a fait un autre cadeau aux abonnés à sa plateforme en fin de vie. L’entreprise a annoncé la sortie d’un dernier jeu: «Worm Game», un clone de «Snake» présenté comme «un jeu proposé sur Stadia avant même que Stadia existe». La société californienne indique qu’il s’agit d’un titre qu’il a «utilisé pour tester de nombreuses fonctionnalités de Stadia, en commençant bien avant notre lancement public en 2019, et en continuant jusqu’en 2022».

En novembre, la firme de Mountain View avait commencé à rembourser les joueuses et joueurs qui avaient effectué des achats de jeux, d’extensions d’abonnements et de matériel pour la plateforme de jeux vidéo en streaming Stadia, qui n’aura pas résisté à la concurrence de Nvidia GeForce Now ou du Xbox Cloud Gaming de Microsoft.