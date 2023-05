Conseil fédéral: Google ou YouTube devront peut-être verser de l’argent aux médias suisses

Google, YouTube ou les réseaux sociaux devront peut-être bientôt passer à la caisse pour diffuser des articles publiés par des médias suisses. C’est le but d’un projet de révision du droit d’auteur mis mercredi en consultation par le Conseil fédéral jusqu’au 15 septembre.

«Les personnes qui cherchent des infos utilisent aujourd’hui les contenus journalistiques qu’elles trouvent sur internet via un moteur de recherche. Mais les fournisseurs de ces services en ligne utilisent ces contenus pour accroître leur attractivité et ainsi augmenter leurs revenus publicitaires sans bourse délier», rappelle Berne. Qui déplore: «Mais les entreprises de médias sont les seules à supporter les coûts élevés de la production des contenus journalistiques».

Au moins 10% de la population suisse

Sociétés de gestion

Concrètement, ce sont des sociétés de gestion qui seront chargées de représenter les intérêts des médias et journalistes et de négocier avec les services en ligne, explique Berne. La réglementation visera en premier lieu les entreprises de médias ayant un siège en Suisse, précise le gouvernement qui se refuse à estimer les recettes supplémentaires qui pourront être réalisées. «Leur montant dépendra des négociations entre les sociétés de gestion et les associations représentatives des utilisateurs».