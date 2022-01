Google Play Games : Google ouvre les vannes des jeux Android sur PC

Le géant du web a lancé son service Google Play Games en version bêta sur Windows 10 et 11 dans certains pays.

Google ne compte pas laisser l’exclusivité des apps Android sur PC à Amazon, qui a déjà déployé son Appstore sur Windows 11. Annoncé il y a un peu plus d’un mois, Google Play Games vent de débarquer en version bêta sur PC. Ce nouveau service du géant technologique américain permet de faire tourner des jeux Android sur les ordinateurs sous Windows 10 et Windows 11.

Pour le moment, le lancement des tests concerne l’Asie. La bêta limitée de Google Play Games n’est en effet actuellement disponible qu’en Corée du Sud, à Hong Kong et Taïwan où les utilisateurs peuvent s’inscrire gratuitement. Mais le patron d’Android, Hiroshi Lockheimer, rassure les fans situés dans d’autres parties du globe. Il dit ne pas les avoir oubliés et a déjà promis sur Twitter que d’autres régions du monde seront bientôt concernées par le déploiement. Google promet aussi une version stable de sa plateforme dans le courant de l’année.

Dans les trois premiers pays concernés, les inscrits au service peuvent jouer aux jeux mobiles «Mobile Legends Bang Bang», «Summoners Wars», «State of Survival: The Joker Collaboration» et «Three Kingdoms Tactic». Ils sont accessibles via l’application de bureau pour Windows baptisée Google Play Games qui donnera accès au total aux bêta-testeurs à plus de 25 jeux. Google promet aussi une synchronisation de la progression des jeux, entre les divers appareils (smartphones, tablettes ou PC) grâce à un compte Google.