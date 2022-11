Web : Google paie pour éviter des Play Store concurrents

Le géant du web aurait versé de grosses sommes à vingt-quatre développeurs, incluant Activision, Tencent, Nintendo et Ubisoft.

Google paie ses concurrents pour ne pas voir d’alternatives au Play Store, selon Reuters . Le géant du web aurait ainsi déboursé un montant de 360 millions de dollars à Activision Blizzard pour que l’éditeur ne mette pas à disposition son propre magasin d’applications. En échange, Activision Blizzard s’engage à ne pas concurrencer le Play Store de Google pendant trois ans. Et cela ne s’arrête pas là, puisque la firme de Mountain View aurait conclu 24 contrats de ce type, avec divers studios de développement.

«Project Hug»

Précédemment, Epic Games qui était au parfum de ces transactions avait, dès 2020, décidé de poursuivre Google en justice pour pratiques anticoncurrentielles visant à assurer une situation de monopole au Play Store de Google sur la commercialisation d’applications pour Android. Google admet bien évidemment que le Play Store génère des milliards de dollars de bénéfices et on comprend que la potentielle arrivée de nombre de concurrents dans le domaine de la mise à disposition d’apps de manière alternative serait une catastrophe. L’initiative de Google, jusqu’ici secrète, d’arroser les développeurs, a même un petit nom bien trouvé: «Project Hug». Les développeurs acceptant ce deal sont payés également en avoirs à dépenser dans les services cloud de la compagnie, en crédits Google Ads pour faire de la publicité, ainsi qu’en espèces sonnantes et trébuchantes s’ils publient des vidéos sur YouTube.