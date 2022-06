Discrimination sexiste : Google paye 118 millions pour solder une plainte

L’accord pour cette action collective concerne environ 15’500 employés du groupe californien.

Google a accepté de payer 118 millions de dollars pour solder une plainte en nom collectif accusant le groupe d’avoir discriminé les femmes en termes de salaires et d’échelons en Californie, ont indiqué deux cabinets les défendant. L’accord couvre environ 15’500 employées ayant travaillé en Californie depuis septembre 2013, détaille un communiqué diffusé vendredi soir par Lieff Cabraser Heimann & Bernstein et Altshuler Berzon. L’entreprise a aussi accepté une analyse de ses pratiques de recrutement et de rémunération par des tierces parties.