Google permet de se connecter sans mot de passe

Dans un billet de blog intitulé «Le début de la fin des mots de passe», Google a annoncé avoir commencé le déploiement des passkeys (ou clés d’accès, en) au sein des comptes Google. Présentée comme «le moyen le plus simple et le plus sûr de se connecter à des applications et à des sites web», cette nouvelle méthode, développée en collaboration avec Google Suisse, permet de se connecter à des services en ligne sans besoin d’entrer un mot de passe, voire un code unique supplémentaire de double authentification. Basée sur la norme d’authentification Fido (Fast Identity Online) soutenue par de nombreux géants de la tech (Amazon, Apple, Google ou encore Microsoft), elle repose sur la création d’une clé d’accès privée stockée sur un smartphone ou un ordinateur compatibles. Il suffit de déverrouiller l’un de ces appareils avec la reconnaissance faciale, la reconnaissance de l’empreinte digitale ou le code de déverrouillage pour accéder à son compte Google. Cela évite de devoir se souvenir d’un mot de passe trop complexe, ou au contraire d’utiliser un sésame trop simple comme «1234».