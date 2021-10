Internet : Google permet d’effacer les photos des enfants

Le géant du web a annoncé de nouvelles mesures visant à protéger les moins de 18 ans sur la Toile.

Google ajoute une fonctionnalité en faveur des plus jeunes.

Rendre les photos d’enfants moins facilement trouvables sur internet: tel est le but de la nouvelle fonctionnalité mise en place par Google. Le géant du web a annoncé que les moins de 18 ans (leurs parents ou responsables légaux) peuvent désormais demander de faire disparaître des résultats de recherche les photos sur lesquelles ils figurent. Cela signifie que les clichés n’apparaîtront plus dans l’onglet Google Images ou sous forme de vignettes. Google permettait déjà de faire des demandes de suppression d’images sexuellement explicites publiées sans le consentement des utilisateurs ou révélant des informations personnelles.

Google explique qu’une équipe procédera à la vérification de toutes les demandes effectuées via un formulaire en ligne et demandera éventuellement des informations complémentaires. À noter que les demandes doivent concerner des personnes actuellement âgées de moins de 18 ans. Il n’est donc pas possible pour un adulte de faire une demande pour une ancienne photo embarrassante prise lors de son adolescence, par exemple. Toutes les requêtes valides pourront être approuvées «à l’exception des cas d’intérêt public impérieux ou d’intérêt médiatique», précise Google.