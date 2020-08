Etats-Unis

Google permettra d’identifier les commerces tenus par des Noirs

Un badge spécial sera disponible afin d’identifier les entreprises dirigées ou appartenant à des personnes noires. Le géant américain y voit un moyen d’apporter son soutien à la communauté.

Une nouvelle information va faire son apparition lorsque les utilisateurs chercheront un magasin sur Google. Aux Etats-Unis, il sera désormais possible de s’identifier en tant que commerce ou entreprise dirigé par un Noir. Selon le média The Verge, un nouveau badge en forme de coeur noir a été spécialement créé pour l’occasion. Ce dernier sera présent sur la fiche Google et Google Maps du commerce dans les résultats de la recherche.