AR : Google planche sur un «appareil de réalité augmentée innovant»

D’après une récente embauche, le géant du web reforme une équipe consacrée au développement d’un système d’exploitation pour le successeur des défuntes Google Glass.

En fouillant dans les postes à repourvoir chez Google, les sites spécialisés comme 9to5Google ont repéré plusieurs références au développement d’un nouveau système d’exploitation destiné à la réalité augmentée. Celui-ci est censé équiper un «appareil de réalité augmentée innovant», sans en dire plus sur sa nature. «Nous souhaitons rendre l’informatique immersive accessible à des milliards de personnes grâce aux appareils mobiles et notre champ continue de croître et d’évoluer. L’équipe AR rend l’informatique plus perceptive, immersive et accessible», indique une des annonces. Si la plupart des futurs ingénieurs devront travailler aux États-Unis, certains postes sont aussi prévus à Waterloo au Canada, là où est basée North. Cette société spécialisée dans la réalité augmentée à l’origine des lunettes connectées Focals a été rachetée par Google l’année dernière.