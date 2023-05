Google prépare un moteur de recherche plus visuel et personnel

Lors sa prochaine conférence annuelle Google I/O, qui aura lieu le 10 mai, le géant de Mountain View pourrait dévoiler la première étape d’une refonte de son fameux moteur de recherche. Selon «The Wall Street Journal», qui a pu consulter des documents donnant un aperçu des modifications à venir, l’outil de recherche de Google devrait devenir «plus visuel, plus snackable (ndlr: en référence aux aliments qu’on grignote, comme les sucreries), plus personnel et plus humain».