Coronavirus

Google prolonge le télétravail jusqu’en juillet 2021

Cette décision concernera presque tous les salariés à temps plein ou contractuels de la maison mère Alphabet dans le monde, soit environ 200'000 personnes au total.

Approches plus flexibles

Alors que les préférences des salariés sur la présence ou non au bureau varient et que certaines directions s'interrogent sur l'efficacité du télétravail sur le long terme, les grands groupes de la tech ont généralement adopté des approches flexibles.

Deux tiers des répondants estiment en effet que l'expérience de leur entreprise avec la pandémie de Covid-19 conduira à l'avenir à des modalités d'embauche et de travail plus flexibles et plus de 80% des répondants ont indiqué que leur entreprise conservera «un certain degré» de télétravail après la crise sanitaire.