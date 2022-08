Messagerie instantanée : Google rage contre Apple qui snobe le successeur du MMS

Le standard RCS (pour Rich Communication Services) est actif sur plus d’un demi-milliard d’appareils tournant sous l’OS Android.

Les dirigeants de Google commencent à perdre patience. Apple n’a toujours pas adopté sur l’iPhone le standard RCS (pour Rich Communication Services) que le propriétaire du système d’exploitation mobile Android positionne comme «le standard de l’industrie moderne» en matière de messagerie. Successeur désigné du duo SMS/MMS, il est déjà pris en charge par de nombreux opérateurs télécoms, dont Swisscom, et des fabricants de smartphones comme Samsung.

Dans une vidéo promotionnelle, Google s’en prend directement à son concurrent qu’il accuse de gâcher l’expérience de nombreux mobinautes. «Apple crée des problèmes lorsque nous nous envoyons des SMS depuis des iPhone et des téléphones Android, mais ne fait rien pour les résoudre. Il ne s’agit pas de la couleur des bulles. Ce sont les minuscules photos et vidéos, pas de SMS sur le wi-fi, pas de reçus de lecture et l’absence de chiffrement de bout en bout.»