Droits voisins : Google rémunérera l’AFP pendant cinq ans

C’est «l’aboutissement d’un long combat» ainsi qu’une volonté de «tourner la page»: au terme de 18 mois de difficiles négociations sur l’application des «droits voisins», Google et l’Agence France-Presse (AFP) sont parvenus à un accord pour rémunérer pendant cinq ans les contenus de l’agence de presse internationale présentés par le géant américain.

Il s’agit du premier partenariat conclu par une agence de presse au titre des droits voisins du droit d’auteur, une directive européenne que la France a été la première à transposer dans son droit national en 2019. Dans le monde, la question du partage des revenus tirés du web est au cœur des tensions entre les géants du web et les médias.

«C’est un accord qui couvre toute l’UE, dans toutes les langues de l’AFP, y compris dans les pays qui n’ont pas transposé la directive», s’est réjoui mercredi le PDG de l’AFP Fabrice Fries, qui a qualifié cet accord de «pionnier». L’AFP produit et diffuse des contenus multimédia dans six langues auprès de ses clients en France et dans le monde.