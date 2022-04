Vie privée : Google renforce la lutte contre le «doxxing»

La firme internet propose désormais un formulaire pour déréférencer des données personnelles qui apparaissent sur son moteur de recherche.

Google a renforcé la lutte contre le doxxing via son moteur de recherche. Pour mémoire, la pratique consiste à rechercher et publier des informations personnelles sur autrui à des fins nuisibles. Les victimes peuvent désormais demander via un formulaire la suppression de nouveaux types d’informations privées qui apparaissent dans les résultats de recherche. Il s’agit notamment du numéro de téléphone, de l’adresse électronique ou encore de l’adresse physique.