Google reporte le lancement de son chatbot Bard en Europe

Lancement «responsable»

«Nous avons dit en mai que nous voulions rendre Bard plus largement disponible, y compris dans l’Union européenne, et que nous le ferions de manière responsable, après avoir consulté des experts des régulateurs et des décideurs politiques», a déclaré un porte-parole de Google. «Dans le cadre de ce processus, nous avons discuté avec les autorités de régulation de la protection de la vie privée pour répondre à leurs questions et entendre leurs commentaires», a-t-il ajouté, rapporte Politico.