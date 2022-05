G Suite : Google rétropédale sur la fin de gratuité de sa suite bureautique

Les utilisateurs privés ne seront plus obligés de payer pour conserver le compte de l'ancienne suite bureautique G Suite.

Google a finalement changé d'avis concernant G Suite. Les personnes qui s'étaient enregistrées entre 2006, date de son lancement, et 2012 pourront continuer à utiliser gratuitement la suite bureautique, pour autant qu'il s'agisse d'un usage privé et non-commercial. En début d'année, la firme avait pourtant annoncé que les bénéficiaires de l'ancienne offre gratuite allaient devoir mettre à niveau leur compte en passant à l'une des nouvelles formules payantes Workspace lancées en 2020. Faute de quoi, ils perdraient toutes les activités en ligne associées à leur compte. Pour rappel, G Suite réunit Google Agenda, Google Drive, Google Doc, Google Meet et Gmail, avec l'utilisation d'un propre nom de domaine associé aux mails.