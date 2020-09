Australie : Google supprime les visites virtuelles du site d’Uluru

Ce site considéré comme sacré par le peuple Anangu ne sera plus visible sur Google Street View. Il n’est plus ouvert au public depuis un an.

Uluru, également connu sous le nom d’Ayers Rock, est un énorme monolithe de couleur rouge qui se trouve dans le parc national Uluru-Kata Tjuta, dans le centre de l’Australie. Il a été définitivement fermé aux touristes le 26 octobre 2019 à la demande des Anangu, qui le considèrent comme sacré. AFP

Google a supprimé de son service de navigation virtuelle Google Street View les images qui permettaient de visiter virtuellement Uluru, un site australien sacré pour les aborigènes et fermé aux touristes depuis un an, a annoncé la compagnie vendredi.

L’administration australienne des parcs naturels, Parks Australia, avait demandé que ces images soient supprimées conformément au vœu du peuple Anangu, les aborigènes qui sont les propriétaires traditionnels du site.

Uluru, également connu sous le nom d’Ayers Rock, est un énorme monolithe de couleur rouge qui se trouve dans le parc national Uluru-Kata Tjuta, dans le centre de l’Australie. Le site figure sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco. Il a été définitivement fermé aux touristes le 26 octobre 2019 à la demande des Anangu, qui le considèrent comme sacré.

Importance spirituelle

«Nous comprenons que le parc national Uluru-Kata Tjuta est profondément sacré pour le peuple Anangu», a déclaré un porte-parole de Google. «Dès que Parks Australia a exprimé ses préoccupations à propos de cette contribution d’utilisateurs, nous avons supprimé les images».

Google a précisé qu’il s’agissait d’images prises par des utilisateurs de son service de cartographie en ligne Google Maps avant la fermeture de l’Uluru aux touristes.

Auparavant, des milliers de touristes escaladaient l’Uluru chaque année malgré la volonté de ses propriétaires traditionnels. L’Uluru a une grande importance spirituelle et culturelle pour les aborigènes australiens, qui ont un lien avec ce site depuis des dizaines de milliers d’années.