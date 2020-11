Le VPN de Google est proposé comme nouvel avantage sans frais supplémentaires pour les abonnés de l’offre de stockage en ligne Google One (lancé en 2018, elle a succédé à Google Drive) qui ont souscrit le forfait de 2 To ou supérieur (10, 20 ou 30 To), facturé 10 dollars par mois ou 100 dollars par an.