Cloud Gaming : Google tente de rassurer sur le futur du service Stadia

Des rumeurs prêtent à Google l’intention d’abandonner sa plateforme de streaming de jeux vidéo Google Stadia au profit d’un nouveau service renommé Google Stream.

Le géant Google s’apprête-t-il à enterrer un énième service? D’après un récent rapport de Business Insider, qui a entendu des personnes au courant des plans de l’entreprise, le géant du web serait en discussion avec plusieurs sociétés parmi lesquelles Capcom, Bungie, qui vient d’être rachetée par Sony , et Peloton. L’idée serait de transformer son service grand public de jeux vidéo dans le cloud, Google Stadia , en une plateforme proposée aux entreprises. Elle doit leur permettre d’offrir leurs propres services de streaming en utilisant la technologie de Google. Celle-ci serait désormais renommée Google Stream, d’après le média américain .

Par le biais d’un tweet, l’entreprise, qui avait fermé ses studios internes de développement de jeux vidéo en février 2021, a réagi aux rumeurs en tentant de rassurer les fans de son service de cloud gaming: «Si vous devez entendre quelque chose, entendez ceci: l’équipe de Stadia travaille d’arrache-pied pour assurer l’avenir de Stadia et du cloud gaming. Nous espérons que vous êtes d’accord, et nous savons que la preuve est dans le jeu», a écrit Google sur le réseau social. Sans balayer tous les doutes, le géant du web a néanmoins promis l’arrivée de plus de 100 titres supplémentaires sur la plateforme dans le courant de l’année, ainsi que de nouvelles «fonctionnalités à venir», dont il en dira davantage le temps venu.