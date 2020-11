Android : Google travaille à chiffrer sa messagerie sur mobile

Le géant du web a annoncé avoir déployé au niveau mondial son RCS, alternative au SMS, et commencé à tester le chiffrement de bout en bout dans son app Messages.

Google va chiffrer les échanges de messages pour les utilisateurs d’Android, son système d’exploitation mobile, une mesure qui doit rendre plus difficile la lecture des messages par des tiers, comme les forces de l’ordre et services de renseignement.

«Le chiffrement de bout en bout garantit que personne, y compris Google et des tiers, ne puisse lire le contenu de vos messages pendant qu’ils voyagent de votre téléphone au téléphone de la personne à laquelle vous écrivez», a indiqué le géant des technologies jeudi dans un communiqué . Le déploiement doit commencer ce mois-ci dans la version bêta de l’app Messages avec une phase de test et continuer l’année prochaine. Le chiffrement de bout en bout, qui utilise le protocole de la plateforme Signal, concernera d’abord les messages individuels, a fait savoir le géant du web américain.

Déploiement du RCS

Le groupe californien a aussi annoncé la mise à jour du standard technique pour les textos dans son app Messages sur Android, l’un des deux systèmes d’exploitation mobile dominants, présents sur la majorité des téléphones en dehors de la Chine et des iPhone d’Apple, qui sont sous iOS: il passe du SMS (short message service) au RCS (rich communication services). Celui-ci comporte plus de fonctionnalités pour inclure des images, des gifs et des vidéos dans les messages.