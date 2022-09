Android : Google va brider les apps VPN qui bloquent les publicités

Google dit vouloir combattre les apps VPN frauduleuses qui pistent les données des utilisateurs (Onavo Protect de Facebook en était un exemple) et redirigent le trafic publicitaire vers d’autres serveurs dans un but de monétisation, rapporte The Register. «Google prétend sévir contre les apps qui utilisent le service VPN pour suivre les données des utilisateurs ou rediriger le trafic des utilisateurs pour gagner de l’argent grâce aux publicités. Cependant, ces changements de politique s’appliquent aussi aux apps qui utilisent le service pour filtrer le trafic localement sur l’appareil (ndlr: et non dans le cloud)», déplore Reda Labdaoui, responsable marketing de l’app VPN suédoise Block­ada, qui masque les pubs. Duck­DuckGo, qui propose aussi un service VPN, s’estime à l’abri, mais dit tout de même étudier la question.