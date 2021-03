GAFA : Google va investir 7 milliards de dollars aux Etats-Unis

Le géant américain va investir dans des infrastructures et créer 10’000 emplois cette année.

Le géant américain Google va investir sept milliards de dollars dans des bureaux et des centres de données aux Etats-Unis, et y créer 10’000 emplois cette année, a annoncé son PDG Sundar Pichai dans un communiqué jeudi.

«Google veut faire partie intégrante» de la reprise économique, a-t-il affirmé, avant d’ajouter: «cela inclut investir dans des endroits qui sont nouveaux pour Google et s’étendre dans d’autres, à travers 19 Etats» américains.

Des milliers de nouveaux emplois devraient être créés à Atlanta, la capitale fédérale Washington, Chicago, et New York, a précisé Sundar Pichai. Des extensions des centres de données de Google sont également prévues dans le Nebraska, la Caroline du Sud, la Virginie, le Nevada, et le Texas.