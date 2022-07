Avortement aux Etats-Unis: Google va supprimer les données des visites aux plannings familiaux

Avortement aux États-Unis : Google va supprimer les données des visites aux plannings familiaux

Le géant américain a annoncé vendredi qu’il ne conserverait pas les données des localisations des utilisateurs qui se sont rendus dans une clinique spécialisée dans les avortements.

Des élus démocrates et associations de défense des droits humains craignent que les informations personnelles de femmes qui ont avorté ou d’individus qui les auraient aidées ne soient retenues contre eux par les procureurs d’États conservateurs ayant interdit l’IVG.

«Si nos systèmes identifient qu’une personne s’est rendue dans un établissement (sensible), nous supprimerons ces entrées de l’historique de localisation peu après leur visite», a déclaré Jen Fitzpatrick, une vice-présidente du groupe californien, dans un communiqué. Cette décision intervient une semaine après que la Cour suprême des États-Unis ait révoqué le droit fédéral à l’interruption volontaire de grossesse (IVG).

Ils appellent donc depuis des semaines les grandes plateformes technologiques à ne plus conserver autant de données personnelles, des recherches en ligne sur l'avortement aux déplacements sur les applications comme Google Maps.

Des Gafam très silencieux

Mais Google, Meta (Facebook, Instagram) et Apple sont restés très silencieux jusqu’à présent. Jen Fitzpatrick rappelle que l’historique de localisation est désactivé par défaut et que les utilisateurs peuvent contrôler ce qui est conservé ou non. En ce qui concerne les requêtes des autorités, elle assure aussi que Google a l’habitude de les «repousser quand elles sont trop extensives».