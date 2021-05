Système d’exploitation : Google valide une alternative à Android

Des écrans multimédias de la marque tournent désormais avec le nouvel OS Fuchsia.

Ce nouveau système d’exploitation devrait par contre offrir une sécurité et une confidentialité accrues. On prête aussi l’intention à Google de vouloir s’en servir pour remplacer Android sur toute une palette d’appareils. L’OS Fuchsia est testé sur ordinateurs, tablettes, smartphones et d’autres appareils sans écran. Il permettrait d’exécuter toutes les applications Android existantes. Il pourrait aussi servir à Google pour contrôler les versions des logiciels installés sur les appareils, sans devoir passer par les différents fabricants, à l’exemple d’Apple et son iOS.