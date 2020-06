États-Unis

Google vise deux sites ayant des commentaires problématiques

Le géant de la Silicon Valley menace de couper l’accès à sa plateforme publicitaire – et donc les recettes – de médias conservateurs dont les commentaires haineux, violents ou discriminatoires sont contraires à son règlement.

Google a confirmé mardi avoir pris des mesures contre deux médias conservateurs en raison de commentaires «dangereux ou insultants» de lecteurs sur leurs sites, et contraires au règlement du géant de l’internet et de la publicité en ligne. Zero Hedge, site financier de droite, ne pourra plus utiliser la plateforme publicitaire de Google, et The Federalist, magazine conservateur qui traite de politique et de religion, a été averti qu’il devait rectifier le problème.