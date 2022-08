Hockey sur glace: Goran Bezina met un terme à sa carrière de joueur

Le Montheysan d’origine croate ne quitte toutefois pas le monde du hockey sur glace et encore moins le HC Sierre. Il jouera un rôle dans le nouveau projet de patinoire à Sierre en tant que consultant et sera appelé à collaborer avec son ancien coach et mentor à Genève-Servette, Chris McSorley. Il s’occupera aussi sur la glace des défenseurs du club valaisan.



Goran Bezina est l’une des grandes figures du hockey romand des années 2000. Il a passé trois saisons en Amérique du Nord entre 2001 et 2004 principalement en AHL avec l’équipe de Syracuse, et joué trois matches sous le maillot des Phoenix Coyotes devenant ainsi le deuxième joueur de champ romand (après Julien Vauclair en 2003) à patiner en NHL.