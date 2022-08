Russie : Gorbatchev, l’homme qui a anéanti l’URSS malgré lui

En Russie, l’ancien président Mikhaïl Gorbatchev est considéré comme le fossoyeur de l’URSS. En Occident, on appréciait cet homme avec qui on pouvait discuter.

Libéralisation baptisée la «perestroïka»

Conscient que la crise guette, Mikhaïl Gorbatchev lance une libéralisation baptisée la «perestroïka» (restructuration) et la «glasnost» (transparence) pour réformer le système soviétique et réduire l’influence des vieux caciques du parti.

Un héritage controversé

Ce respect ne disparaîtra jamais en Occident en raison de sa retenue lorsque le mur de Berlin et les régimes communistes de Tchécoslovaquie, de Hongrie et de Pologne s’écroulent. Il sera récompensé d’un prix Nobel de la paix en 1990.

Peu aimé en Russie

Il a averti d’une nouvelle guerre froide

Depuis qu’il a quitté le pouvoir, Mikhaïl Gorbatchev s’était reconverti en héraut de la cause environnementale et avait créé la Fondation Gorbatchev, dédiée aux études socioéconomiques. En 1996, il s’était présenté à la présidentielle contre Boris Eltsine, mais n’avait obtenu que 0,5% des voix.

De plus en plus discret ces dernières années alors que sa santé déclinait, il a reconnu certains torts. Un temps virulent contre Vladimir Poutine, disant en 2011 sa «honte» de l’avoir soutenu au tournant des années 2000, il dirige de plus en plus ses critiques contre les Occidentaux, à partir de l’annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée en 2014 par la Russie et multiplie les avertissements face à l’avènement d’une nouvelle guerre froide.