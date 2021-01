Davantage de diversité

Le créateur et showrunner Joshua Safran avait reconnu que la série originale manquait de diversité, et en a promis davantage dans ce reboot, avec des personnages queer et des thématiques LGBT. Une actrice, Zion Moreno, est d’ailleurs transgenre.

Cela suffira-t-il à égaler le niveau de Blair, Chuck, Serena et Dan? Et qu’en sera-t-il de l’anonymat de Gossip Girl, puisque son identité avait été révélée à la fin de la saison 6 en 2012? Fans de scandales et de potins; prenez votre mal en patience, et en attendant, dites-nous en commentaire lequel des personnages ci-dessous vous plaît le plus!