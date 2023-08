CFF: Cohabitation marchandises - voyageurs: vers des concessions

Indépendamment de l’accident, le trafic nord-sud connaît un engouement qui n’est pas près de faiblir rapporte le «Tages-Anzeiger». À l’avenir, un train de voyageurs circulera sur la ligne du Gothard toutes les demi-heures, soit au moins 66 fois par jour. C’est 11 fois de plus qu’aujourd’hui. En outre, les CFF souhaiteraient utiliser en moyenne trois à quatre trains voyageurs supplémentaires par jour, avec des pics le week-end et les jours fériés comme Pâques. On ne sait en revanche pas encore quand ni comment ces vœux vont se concrétiser.

Des avis partagés

Le monde politique demande davantage de souplesse pour attribuer ces sillons inutilisés à ceux qui en auraient besoin. Et la répartition pourrait se faire dans les deux sens entre le trafic voyageur et celui des marchandises. Mais on ne sait pas de quel côté les concessions seront faites. Quant à l’OFT, il ne voit pas de raison de modifier la répartition des sillons. «Le système mis en place en 2016 garantit à long terme les itinéraires nécessaires aux deux modes de transport», explique son porte-parole Andreas Windlinger. Il permet une capacité et une sécurité de planification suffisantes. En outre, il existe déjà aujourd’hui la possibilité de mettre des sillons de fret inutilisés à la disposition du transport de passagers. «Cette possibilité est déjà utilisée à maintes reprises», assure le communicant.