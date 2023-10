Gothard: Sueurs froides pour les spécialistes des tunnels

Les experts ont pu écarter l’hypothèse d’un affaiblissement dû au dynamitage du nouvel ouvrage. La cause ne découle pas non plus d’une activité sismique. Désormais, la piste la plus probable de ces déplacements de tension serait la proximité à cet endroit du deuxième tube et des travaux d’excavation y relatifs, a détaillé la «SonntagsZeitung». Car normalement, afin d’éviter ce genre de tensions, la distance de sécurité entre les deux tubes devrait être supérieure à trois fois le diamètre du tunnel creusé. Celui-ci étant de 14 m, un écart de 70 m est prévu entre les ouvrages. Or, à l’endroit du sinistre, cette distance est nettement inférieure, explique Thomas Rohrbach, porte-parole de l’Office fédéral des routes. Une exception dictée par l’étroitesse des vallées de la Reuss et de la Léventine, qui conduisent respectivement aux portails de Göschenen et d’Airolo.