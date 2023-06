BDS vise la finale et le titre du Summer Split de LEC

GotoOne a su créer les conditions du succès pour l’équipe BDS. Michal Konkol/Riot Games

GotoOne est le coach à succès de l’équipe genevoise BDS, qui a remporté la saison régulière du Spring Split dans le championnat européen de «League of Legends», le LEC.

GotoOne, comment es-tu devenu coach?

J’ai été joueur semi-pro durant près de quatre ans, surtout dans des LAN. Mais j’ai fait un burnout et j’ai arrêté le gaming pendant un an. Après des études en modélisation 2D et 3D, on m’a proposé de devenir coach en division 2 française. J’ai ensuite décroché un poste d’assistant coach en Amérique du Nord, chez Immortals, durant l’année 2020.

Quel est ton style de coaching?

J’essaie d’être un couteau suisse, en m’adaptant aux contraintes, à l’environnement, aux joueurs. J’aime structurer et encadrer, sans être autoritaire, en créant des automatismes pour créer une bulle compétitive où les joueurs peuvent donner le meilleur d’eux-mêmes. C’est aussi capital de savoir bien communiquer.

Pourquoi avoir choisi BDS?

L’équipe et l’encadrement m’ont tout de suite plu, avec un excellent état d’esprit et de grandes ambitions. Après une année dans l’équipe académique, je suis devenu coach de la première équipe, en LEC.

Comment s’est passé le début en LEC?

Grâce à mon expérience d’assistant chez Immortals, en Amérique du Nord, j’ai l’habitude de coacher sur scène, sans être stressé. Mais c’est dans l’analyse des données que tout va 100 fois plus vite.

Au Spring Split, BDS a créé la surprise en terminant 1er de la saison régulière…

Notre grande force a été d’appliquer tout ce que nous avions appris de l’analyse de nos erreurs du Winter Split. Nous avons également beaucoup travaillé sur le midgame. Tout a cliqué entre les joueurs qui ont joué à leur niveau, avec confiance, et ça a tout de suite payé!

Mais en finale, l’équipe menait 2-0 avant de perdre 2-3…

C’est simple, on a choke (ndlr: craqué). On était loin de notre niveau. Notre adversaire, Mad Lions, avait beaucoup plus d’expérience des finales, n’a pas baissé les bras et a trouvé les solutions. Il faut perdre des finales pour apprendre à en gagner.

Quel est ton jugement sur les performances des cinq membres de l’équipe?

Adam réussit beaucoup mieux à impacter la map, sans se focaliser uniquement sur son match-up en 1v1. Il reste fidèle à son identité de gros toplaner, mais est devenu un meilleur joueur d’équipe. Sheo suit une progression linéaire depuis 2022, et s’améliore toujours avec une approche très saine où il comprend et apprend très vite. Nuc a réussi à surmonter la perte de confiance de 2022 pour revenir plus fort et devenir un pilier au service de l’équipe, toujours constant. Et la botlane de Crownie et Labrov sait comment travailler et inspirer le reste du groupe. Ce sont des gros moteurs, des joueurs très pros et gros bosseurs.

Quels sont les objectifs de l’équipe?

Nous avons eu un mois entier pour nous déconnecter et nous ressourcer, puis un mois de préparation pour le Summer Split. Notre état d’esprit est de prouver que le Spring Split n’était pas un coup de chance et que nous sommes bien la meilleure équipe du LEC. Nous voulons rejouer une finale, la gagner, et aller aux Worlds.